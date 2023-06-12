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SPA: Между Китаем и арабскими странами были заключены многомиллиардные соглашения

За один день бизнес-конференции КНР заключила с арабскими странами соглашения на $10 млрд

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Инвестиционные соглашения на сумму более $10 млрд были заключены в первый день X конференции арабских и китайских бизнесменов, проходящей в Саудовской Аравии, сообщает информационное агентство SPA.

В том числе были подписаны 30 соглашений и сделок в сферах технологии, возобновляемых источников энергии, сельского хозяйства, недвижимости, полезных ископаемых, туризма и здравоохранения.

В конференции, включавшей панельные дискуссии, семинары, специальные встречи и параллельные мероприятия, приняли участие более 3500 участников из 26 государств. Они обсуждали социальную и экологическую ответственность и управление, а также повышение устойчивости цепочки поставок.

За последние годы между Китаем и арабскими странами фиксируется существенный рост торгового оборота, общая стоимость которого достигла $430 млрд. В частности, торговля между Китаем и Саудовской Аравией составляет $106 млрд. Прямые китайские в инвестиции арабские страны составил $23 млрд, из которых $3,5 млрд.

Ранее председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что власти США очень болезненно реагируют на то, что отношения Саудовской Аравии и Китая становятся одной из несущих конструкций меняющегося миропорядка.

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