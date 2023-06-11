В Пакистан прибыла первая в истории партия нефти из России

Первая партия нефти из России прибыла в пакистанский порт Карачи. В понедельник, 12 июня, начнется ее разгрузка, сообщил премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в своем Twitter.

«Я выполнил еще одно обещание, данное нации. Рады сообщить, что первая российская партия сырой нефти со скидкой прибыла в Карачи и завтра начнется разгрузка нефти», — написал Шариф.

Сегодня знаменательный день, отметил пакистанский премьер-министр и заявил, что страна шаг за шагом продвигается к процветанию, экономическому росту, энергетической безопасности и доступных цен.

По его словам, это первый в истории груз российской нефти в Пакистан и начало новых отношений между Исламабадом и Москвой.

В мае министр морских дел исламской республики Сайеда Фейсала Сабзвари заявлял, что Пакистан получил прямой доступ к российскому рынку для сбыта собственных товаров и различных видов продукции благодаря открытию морского торгового сообщения с РФ. По его словам, прибытие в порт Карачи контейнеровоза под флагом РФ может стать предпосылкой для наращивания объемов товарооборота между двумя странами.