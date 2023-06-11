Стало известно о планах по росту производства автодомов в России

В 2023 году планируется увеличить производство автодомов в России на 15%, до 4 тыс. штук. Об этом ТАСС заявил эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма (НСПКА) Андрей Артюхов в кулуарах форума «Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ», который проходит в рамках фестиваля «Прогеш-2023».

«По итогам 2022 года было выпущено свыше 3,5 тыс. домов на колесах и жилых прицепов - караванов, в этом году наблюдается положительная динамика, планируется произвести свыше 4 тыс. автодомов», — отметил Артюхов.

По его словам, компания «Сэндтреккер» из Подмосковья уже получила субсидию для того, чтобы производить автодома. На данный момент организация создает 170 жилых прицепов в год. Однако новые мощности позволят нарастить производство в полтора раза к 2028 году.

В начале января заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в Зеленограде появится производство автономных внедорожных кемперов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП). По его словам, при реализации проекта будет создано около 50 новых рабочих мест.