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В США предрекли массовые банкротства банков из-за долгов по коммерческой недвижимости

Bloomberg: ряд банков в США рухнут из-за $1,5 трлн долгов по коммерческой недвижимости

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Richard Drew/AP

Вслед за банкротством некоторых крупных инвестиционных банков со схожими финансовыми трудностями в США могут столкнуться ряд региональных кредитных организаций. Это будет обусловлено значительной кредитной задолженностью по объектам коммерческой недвижимости на общую сумму $1,5 трлн, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отраслевых аналитиков.

9 апреля агентство Bloomberg сообщило, что до конца 2025 года в сфере коммерческой недвижимости США подлежат погашению почти $1,5 трлн. На этом фоне стоимость офисной и торговой недвижимости на американском рынке может упасть на 40%, увеличивая риск потенциальных дефолтов местных компаний, задействованных в данном секторе экономики Штатов. Главная проблема с выплатами заключается в том, что растущие процентные ставки сделали многие объекты недвижимости менее ценными на американском внутреннем рынке, уточняется в статье.

«Кредиторы в США по-прежнему сталкиваются с серьезным давлением. Кредитное сокращение неизбежно произойдет, дополнительно обанкротятся ряд региональных банков, потому что под поверхностью становится все больше проблем», — заявила главный исполнительный директор Soros Fund Management Дон Фитцпатрик.

Еще одной проблемой для местных региональных банков может стать значительная задолженность по объектам коммерческой недвижимости. Возможность работать из дома заметно снизила стоимость офисов и других деловых помещений на американском рынке. Именно в этом секторе кредитования подобные банки за последнее время стали играть одну из ведущих ролей, считает главный экономист Apollo Global Management Inc. Торстен Слок.

«Банки США стали гораздо более уязвимы к снижению цен на коммерческую недвижимость», — заключил он.

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