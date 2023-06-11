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Продукты в Британии могут подорожать из-за ЧП на Каховской ГЭС

Telegraph: стоимость продуктов в Британии может вырасти из-за разрушения Каховской ГЭС

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Разрушение Каховской ГЭС отрицательно повлияет на цены на продукты в Британии. Об этом пишет газета Telegraph.

«Вероятно, мы станем свидетелями того, как глобальные рынки будут искать альтернативные источники поставок. Это вполне может отодвинуть сроки возврата к более нормальным ценам на продукты питания», — отметил главный экономист британского института распределения продуктов питания Джеймс Уолтон.

По его словам, потребители в Британии в ближайшее время смогут прочувствовать на себе рост цен на продукты, так как в мире, вполне вероятно, будет меняться распределение сельхозпродукции.

Он добавил, что чрезвычайное происшествие, которое произошло на дамбе, затронуло как минимум 500 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.

В ночь на 6 июня ВСУ обстреляли Каховскую ГЭС и разрушили верхнюю часть станции. После этого произошел нерегулируемый сброс воды. Власти Херсонской области объявили эвакуацию населения с подтопленных территорий трех округов — Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского.

В конце мая газета The Guardian писала, что правительство Британии работает с представителями супермаркетов над добровольным ограничением цен на основные продукты питания, чтобы снизить прожиточный минимум.

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