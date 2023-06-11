В Индии Xiaomi обвинили в незаконных денежных переводах

Индийское агентство по борьбе с преступностью направило уведомление подразделению компании Xiaomi в Индии, предъявив обвинение должностным лицам организации и трем банкам в связи с возможными нарушениями валютного законодательства. Об этом сообщает местный телеканал WION.

По данным следствия, в ходе расследования были выявлены незаконные денежные переводы китайского производителя смартфонов иностранным организациям. Уведомление было выпущено в соответствии с законом об управлении иностранной валютой и касается денежных переводов на сумму 55,51 млрд индийских рупий ($673,2 млн).

В сообщении указали, что соответствующие уведомления получили финансовый директор компании Самир Би Рао, бывший управляющий директор Ман Кумар Джайн, а также банки Citibank, HSBC Bank и Deutsche Bank AG.

В индийском агентстве отметили, что Xiaomi стала нелегально выводить средства за рубеж в 2015 году. При этом использовалась информация, которая вводила в заблуждение. Речь идет о том, что средства маскировались под выплаты роялти.

24 мая агентство Bloomberg сообщило, что в первом квартале 2023 года выручка компании Xiaomi упала на 19% по отношению к результату за аналогичный период прошлого года. Негативную динамику показали все подразделения китайского IT-гиганта.