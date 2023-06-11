Россияне стали меньше пользоваться банковскими картами

Количество выпущенных банковских карт в России по итогам первого квартала 2023 года выросло. Однако число активно используемых карт, где проводилась хотя бы одна операция, стало снижаться. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на данные Центробанка.

По итогам первого квартала количество выпущенных банковских карт по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 2,9%. Однако число активно используемых карт (по которым в течение квартала проводилась хотя бы одна операция) уменьшилось на 3%. Причем у физических лиц оно сократилось на 7,39 млн (2,9%), у юридических — на 269 тыс. (9,8%).

Эксперты рынка посчитали, что такая ситуация сложилась из-за эффекта высокой базы в конце прошлого года, когда клиенты были более активны из-за различных привлекательных предложений, в первом квартале 2023 года наступило закономерное охлаждение активности. Кроме того, в конце прошлого года набиралось много карт «про запас», но часть из них так и осталась не востребована.

Аналитики посчитали, что уход из России платежных систем Visa и Mastercard никак не отразился на внутреннем рынке, так как карты «Мир» забрали на себя всю долю выпускаемого пластика. Также на отечественный рынок вышла и китайская UnionPay. При этом снижение использования «пластика», вполне вероятно, могло произойти еще и из-за цифровых банковских карт, которые не требуют посещения отделений банка. Также на ситуацию могло повлиять появление новых способов бесконтактной оплаты.

В конце апреля РБК, ссылаясь на данные опроса, собранные к конференции «Банки. Трансформация. Экономика. 2.0», писал, что россияне начали приспосабливаться к западным санкциям, поэтому уже у 25% респондентов есть карты для оплаты за границей.