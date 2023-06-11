Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Власти Китая нашли способ сокращения зависимости от доллара

Китай нарастил золотые резервы седьмой месяц подряд ради снижения зависимости от доллара

close
100%
David J. Phillip/AP

По итогам мая текущего года власти Китая продолжили политику по наращиванию собственных золотых резервов для снижения зависимости от американского доллара. За прошлый месяц Китайская Народная Республика (КНР) закупила в общей сложности 16 тонн драгоценного металла, а с начала декабря 2022-го этот показатель достиг уровня 144 тонн, сообщает Markets Insider со ссылкой на статистические данные аналитиков Народного банка Китая.

На этом фоне доля американской валюты в структуре золотовалютных резервов азиатской страны продолжает снижаться. В общей сложности запасы иностранной валюты КНР сократились за последний месяц весны до $3,18 трлн, уточняется в статье.

«В мае Центральный банк Китая закупил 16 тонн резервного сырья, продолжая тенденцию, начатую в ноябре. За предыдущие шесть месяцев Китай приобрел 144 тонны золота и в настоящее время накопил 2092 тонны <....> Китай завершил май с 3,18 трлн долларов валютных резервов по сравнению с 3,20 трлн долларов в апреле. В первом квартале Пекин был вторым по величине покупателем золота после Сингапура», — заключается в материале.

8 мая пресс-служба Государственного управления валютного контроля (SAFE) опубликовала на своем сайте статистические данные, согласно которым китайские валютные резервы выросли в апреле 2023 года на $21 млрд, до $3,205 трлн относительно $3,184 трлн в марте. Запасы золота в Китае на конец апреля составили 66,76 млн унций. В марте показатель был на уровне 66,5 млн унций.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях