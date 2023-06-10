На Урале рассказали, как санкции помогли машиностроителям региона

Экспортеры с Урала могут заместить часть поставок в страны СНГ из Европы благодаря антироссийским санкциям, которые осложнили транзит ряда товаров через российскую территорию. Об этом ТАСС заявили в Уральской торгово-промышленной палате.

«Это относится главным образом к тем товарам, которые сухопутным путем, автотранспортным, в основном, шли из Европы через территорию РФ в Казахстан, Киргизию. Последние санкционные меры в отношении России ограничили этот экспорт», — отметил вице-президент Уральской ТПП Михаил Козлов.

По его словам, продукция из Европы за счет сложной логистики поставляется на рынки стран СНГ по более высокой цене, что делает ее менее конкурентоспособной.

Он добавил, что сейчас производители высокотехнологичной продукции в Свердловской области должны использовать появившуюся возможность для выхода на рынки стран Азии, но в первую очередь СНГ.

9 июня из результатов опроса, проведенного Ассоциацию европейского бизнеса (АЕБ), стало известно, что большинство западных компаний, входящих в АЕБ видят определенные перспективы для развития бизнеса на внутреннем рынке России, несмотря на санкционные ограничения и экономическую неопределенность. Основные причины — возможность для роста рыночной доли на фоне ухода ряда зарубежных фирм и снижение конкуренции.