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В ЦБ призвали сворачивать массовые льготные ипотечные программы

Глава ЦБ Набиуллина: массовые льготные ипотечные программы необходимо сворачивать

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Артем Кудрявцев/РИА «Новости»

Массовые льготные ипотечные программы в России стоит начать сворачивать. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина по итогам заседания регулятора.

«Массовые льготные ипотечные программы необходимо постепенно сворачивать. Нужно создавать адресные ипотечные программы, в том числе на вторичном рынке жилья», — отметила Набиуллина.

По ее словам, широкие ипотечные программы должны быть временной мерой, хотя это достаточно эффективный механизм в кризисные времена.

Она добавила, что по итогам прошлого года из-за повсеместного применения льготных программ от застройщиков цены на жилье выросли.

4 июня президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что резкое снижение курса рубля сказалось на рекордных показателях выданных ипотечных кредитов в России в мае.

До этого газета «Известия», ссылаясь на полученное письмо федеральной компании «Этажи», которые было отправлено регулятору, писала, что Банку России предложили меры по сокращению отказов в ипотеке, в частности урегулирования схемы выдачи небольших кредитов до 2 млн руб.

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