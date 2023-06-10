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Стало известно о возможном росте закупок угля Вьетнамом у России в 2025-2035 годах

Новак: Вьетнам будет закупать у России 50-83 млн тонн угля в год в 2025-2035 годах

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Вьетнам является перспективным направлением для российского рынка поставок. Поэтому эта страна будет импортировать 50-83 млн тонн угля каждый год в период с 2025 по 2035 годы. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

«Одним из перспективных направлений также является Вьетнам, где прогнозируется рост импорта угля для удовлетворения внутреннего промышленного спроса. Согласно проекту, страна будет импортировать 50-83 млн т/год угля в период 2025-2035 гг.», — отметил Новак.

18 мая японское министерство финансов торговой статистики сообщило, что Япония в апреле 2023 года значительно сократила закупку из России угля и сжиженного природного газа (СПГ). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт российского угля уменьшился на 80,8%, а СПГ — на 10,6%.

До этого генконсульство РФ в Харбине сообщило, что за первые 40 дней 2023 года Китай а три раза увеличил импорт угля из России через основной пограничный пункт пропуска «Забайкальск — Маньчжурия».

Ранее «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные, писал, что экспортные цены на уголь в портах Дальнего Востока и европейской части России стали приходить в равновесие. Спреды между ценами на энергетический уголь в портах Дальнего Востока и европейской части РФ сокращаются на фоне падения цен на уголь в Азии.

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