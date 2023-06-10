Индекс завтрака «Бутербродекс» упал из-за снижения потребления калорийной пищи

Индекс кофе с бутербродом («Бутербродекс»), отражающий картину потребления россиянами популярных продуктов для завтрака, во второй половине мая упал на 4,3 пункта — до 101,4 пункта. Об этом сообщает РИА Новости.

Средний чек россиян на огурцы, ветчину, сахар и сливочное масло снизился, а кофе и сыр подорожали. Средняя стоимость батона осталась на прежнем уровне.

Эксперты «Чек индекса» объяснили падение индекса тем, что россияне стали потреблять на завтрак меньше калорийной пищи, в том числе ветчины. Кроме того, овощи заметно подешевели, а после майских праздников наблюдается сглаживание размера трат.

«Индекс кофе с бутербродом», или «Бутербродекс» — показатель, который рассчитывают аналитики РИА Новости как альтернативный показатель индекса «Биг Мака». «Бутербродекс» отражает стоимость популярных у россиян продуктов для завтрака. В «корзину» для расчета входят семь товаров: хлеб, ветчина, сыр, сливочное масло, огурцы, растворимый кофе и сахар. Индекс рассчитывают аналитики агентства на основе статистики от сервиса «Чек Индекс».