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Владелец брендов Zewa, Libresse и Libero заявил о продаже бизнеса в России

Шведская Essity прекращает деятельность в РФ и продает свой бизнес в России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Шведская компания Essity, производящая средства личной гигиены и владеющая брендами Zewa, Libresse и Libero, прекращает деятельность на территории РФ и продает свой бизнес в России. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Согласно сообщению компании, Essity подписала соглашение о продаже бизнеса с покупателем, и сделка была одобрена российскими властями. Ожидается, что сделка будет закрыта после получения всех денежных средств во втором квартале 2023 года.

Уточняется, что Essity начала свой уход с рынка РФ с апреля 2022 года. Компания продает товары личной гигиены примерно в 150 странах мира под брендами TENA, Tork, JOBST, Leukoplast, Libero, Libresse, Lotus, Nosotras, Saba, Tempo, Vinda и Zewa.

В мае замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявлял, что японский ретейлер Uniqlo решил полностью уйти из России.

До этого газета «Коммерсантъ» писала, что большую часть освобождаемых японской одежной сетью Uniqlo площадок займет российская компания Gloria Jeans. В частности, Магазин Gloria Jeans может открыться летом на месте Uniqlo в ТРЦ «Европейский» в Москве.

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