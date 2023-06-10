В России резко вырос спрос на квесты после начала спецоперации

В России резко повысился спрос на квесты после начала спецоперации. Об этом президент сети «Клаустрофобия» Владимир Жиганов рассказал РБК.

По его словам, в апреле прошлого года выручка компании выросла в два раза по сравнению с апрелем 2021 года. По сравнению с 2019 годом показатель по итогам 2022 года увеличился на 70%. Жиганов не стал приводить абсолютных показателей по выручке.

«Любое потрясение на рынке, будь то закрытие McDonald's, потеря голливудского контента в кинотеатрах и так далее, давало нам дополнительную выручку, поскольку у аудитории сокращался набор доступных развлечений. В моментах у людей был эмоциональный шок, развлечения отходили на десятый план. Но как только этот шок проходил, мы фиксировали всплеск выручки», — отметил он.

По данным МТС Live, на долю «Клаустрофобии» приходится не менее 30% рынка квестов, оборот которого составил в 2022 году. Сама компания оценивает свою долю на рынке в 35-40%, подтверждая цифры по обороту сегмента. В линейке квестов «Клаустрофобии» около десятка игр, в том числе «Властелин колец» и «Гарри Поттер». В целом за прошлый год компания провела 94,5 тыс. игр. Средний чек составил 6 тыс. руб. за команду. Представитель «Мира квестов» Анастасия Недумова оценила средний чек за квест на рынке по итогам 2022 года в 4,8 тыс. руб.