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В Думе рассказали, как оформить на себя соседский заброшенный садовый участок

Депутат Госдумы Чаплин рассказал, как оформить на себя заброшенный садовый участок

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Pexels

Председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин рассказал РИА Новости о законных способах оформить заброшенный соседский садовый участок.

Депутат описал три возможных варианта. Первым он назвал такое положение, при котором участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли. В этом случае, согласно гражданскому законодательству, он может быть изъят у недобросовестного собственника. Также изъятие возможно только по решению суда, и для этого потребуется доказать, что собственник нарушает закон. Также изъятие производится в пользу муниципального образования, и не факт, что участок достанется добросовестному соседу.

Еще одним вариантом Чаплин назвал ситуацию, когда земля может быть признана бесхозной, если у нее нет фактического собственника — собственник отказался от прав или умер, а наследники не вступили в права собственности в нужный срок. По заявлению муниципалитета, Росреестр может принять на учет землю с таким статусом и без решения суда, если собственник не найдется, но смена собственника также не гарантируется.

Депутат также рассказал о приобретательной давности. Ситуации, когда лицо ухаживает за земельным участком или занимает бесхозный дом и открыто в нем проживает, а законные владельцы не объявляются и не предъявляют свои права на это имущество в течение 15 лет.

«В этом случае для пользователя появляется возможность стать полноправным собственником», — сказал Чаплин.

Однако он напомнил, что если в реестре есть запись о собственнике, то использовать приобретательную давность уже не получится.

Депутат отметил, что в отдельных регионах могут устанавливаться свои нормы и программы.

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