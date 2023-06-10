США продлили отзыв экспортных привилегий у некоторых лиц за экспорт в Россию

Министерство торговли США решило продлить на 180 дней действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у ряда физических и юридических лиц за экспорт в Российскую Федерацию электронного оборудования. Об этом сказано в документе, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Минторг США в декабре 2022 года сообщил, что Соединенные Штаты отозвали экспортные привилегии у Алексея Ипполитова, Бориса Лившица и Светланы Скворцовой и компаний Advanced Web Services и Strandway на 180 дней. Как утверждают американские власти, данные лица живут в России, а компании базировались в Нью-Йорке.

Теперь помощник министра торговли США Мэтью Акселрод отдал распоряжение продлить эти ограничения еще на 180 дней, распространить их на базирующуюся в Греции

и Нидерландах группу оборонных и технологических компаний Aratos, а также ее основателя Николаоса Богониколоса. Он якобы тоже принимал участие в закупках в интересах РФ.

Как считает Минторг США, речь идет о покупке продукции, которая якобы была нужна России для проведения специальной военной операции на Украине.