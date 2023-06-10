Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

США продлили отзыв экспортных привилегий у некоторых лиц за экспорт в Россию

Минторг США продлил отзыв экспортных привилегий у ряда лиц за экспорт в Россию

close
100%
Maxim Shemetov/Reuters

Министерство торговли США решило продлить на 180 дней действие распоряжения о временном отзыве экспортных привилегий у ряда физических и юридических лиц за экспорт в Российскую Федерацию электронного оборудования. Об этом сказано в документе, размещенном в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

Минторг США в декабре 2022 года сообщил, что Соединенные Штаты отозвали экспортные привилегии у Алексея Ипполитова, Бориса Лившица и Светланы Скворцовой и компаний Advanced Web Services и Strandway на 180 дней. Как утверждают американские власти, данные лица живут в России, а компании базировались в Нью-Йорке.

Теперь помощник министра торговли США Мэтью Акселрод отдал распоряжение продлить эти ограничения еще на 180 дней, распространить их на базирующуюся в Греции
и Нидерландах группу оборонных и технологических компаний Aratos, а также ее основателя Николаоса Богониколоса. Он якобы тоже принимал участие в закупках в интересах РФ.

Как считает Минторг США, речь идет о покупке продукции, которая якобы была нужна России для проведения специальной военной операции на Украине.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях