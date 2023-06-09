США закупит нефть для восполнения стратегического резерва

Министерство энергетики США объявило, что в рамках восполнения стратегического резерва нефти в стране купит 6 млн баррелей этого топлива. Об этом говорится на сайте Минэнерго.

«Сегодня Управление нефтяных резервов Министерства энергетики США (DOE) объявило о заключении контрактов на приобретение 3 млн баррелей сырой нефти, произведенной в США, для Стратегического нефтяного резерва (SPR)... В соответствии с планом администрации Байдена-Харриса, состоящим из трех частей, Министерство энергетики также объявило о новом уведомлении о тендере на покупку примерно 3,1 миллиона дополнительных баррелей сырой нефти для Big Hill. Сайт SPR в сентябре этого года», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что запасы нефти министерства энергетики США за неделю упали на 0,5 млн баррелей.