В ЦБ России прокомментировали возможность включения России в штрафные списки FATF

Председатель Центрального Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что объективные причины для включения России в штрафные списки FATF (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Набиуллина отметила, что включение Российской Федерации в «черные» списки FATF окажет негативное влияние на сроки проведения международных расчетов.

«Для того чтобы включать в какие-то «серые» и «черные» списки, нужны существенные структурные недостатки в функционировании этой «антиотмывочной» системы. Никаких объективных причин для этого нет. Если будет принято политически мотивированное решение, то последствием может быть усложнение системы расчетов, так как будет больше времени тратиться на комплаенс-процедуры в международных расчетах», — пояснила она.

Также Эльвира Набиуллина заявила, что мировая экономика в данный момент продолжает восстанавливаться после пандемии и возвращается к доковидной структуре.

9 июня состоялась пресс-конференция по результатам заседания совета директоров Банка России.