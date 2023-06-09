Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Wildberries отменяет ограничения на вывод средств для определенной категории продавцов

Wildberries отменил ограничения на вывод средств для продавцов с «серым» продвижением

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Маркетплейс Wildberries отменил временные ограничения на вывод средств для продавцов, которые пользуются серыми схемами продвижения своих товаров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, снятие временных ограничений на вывод средств будет завершено в течение ближайших суток. После этого они смогут вернуться к работе в обычном режиме. Всем продавцам, занимавшимся «серым» продвижением, будет предложено урегулировать ситуацию с незаконным продвижением товаров в досудебном порядке.

В компании подчеркнули, что настаивают «на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба».

Ранее маркетплейс опровергал информацию о падении уровня популярности площадки у операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

1 июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что регулярные конфликты Wildberries с партнерами начали сказываться на уровне популярности площадки среди операторов ПВЗ.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях