Wildberries отменяет ограничения на вывод средств для определенной категории продавцов

Маркетплейс Wildberries отменил временные ограничения на вывод средств для продавцов, которые пользуются серыми схемами продвижения своих товаров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, снятие временных ограничений на вывод средств будет завершено в течение ближайших суток. После этого они смогут вернуться к работе в обычном режиме. Всем продавцам, занимавшимся «серым» продвижением, будет предложено урегулировать ситуацию с незаконным продвижением товаров в досудебном порядке.

В компании подчеркнули, что настаивают «на незаконности использованного ими метода рекламы на платформе, а также на причинении этими действиями значительного финансового ущерба».

Ранее маркетплейс опровергал информацию о падении уровня популярности площадки у операторов пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

1 июня газета «Коммерсантъ» сообщала, что регулярные конфликты Wildberries с партнерами начали сказываться на уровне популярности площадки среди операторов ПВЗ.