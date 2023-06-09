Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В ЦБ предупредили о возможном изменении оценки диапазона нейтральной процентной ставки

Центробанк допустил повышение оценки диапазона нейтральной процентной ставки летом--осенью

close
100%
Пресс-служба Госдумы РФ

Руководство Центробанка (ЦБ) будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ставки (значения реальной процентной ставки денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей) летом-осенью. Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

По ее словам, изменение оценки диапазона нейтральной ключевой ставки, с большой долей вероятности, будет в сторону повышения.

«Мы подтверждаем, что будем пересматривать нашу оценку диапазона нейтральной ставки. Но это будет происходить в основных направлениях денежно-кредитной политики, это будет летом-осенью. Скорее всего, уточнение будет в сторону повышения нашей оценки диапазона нейтральной ставки», — заключила Набиуллина.

9 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об увеличении вероятности повышения ключевой ставки с апрельского заседания совета директоров Центробанка России (ЦБ РФ), которое состоялось 28 числа позапрошлого месяца. Вероятность выросла на фоне проинфляционных рисков на внутреннем рынке России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях