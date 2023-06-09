В ЦБ предупредили о возможном изменении оценки диапазона нейтральной процентной ставки

Руководство Центробанка (ЦБ) будет пересматривать оценку диапазона нейтральной ставки (значения реальной процентной ставки денежно-кредитной политики, при которой обеспечивается достижение целевого ориентира инфляции и полная загрузка производственных мощностей) летом-осенью. Слова главы валютного регулятора Эльвиры Набиуллиной приводит ТАСС.

По ее словам, изменение оценки диапазона нейтральной ключевой ставки, с большой долей вероятности, будет в сторону повышения.

«Мы подтверждаем, что будем пересматривать нашу оценку диапазона нейтральной ставки. Но это будет происходить в основных направлениях денежно-кредитной политики, это будет летом-осенью. Скорее всего, уточнение будет в сторону повышения нашей оценки диапазона нейтральной ставки», — заключила Набиуллина.

9 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила об увеличении вероятности повышения ключевой ставки с апрельского заседания совета директоров Центробанка России (ЦБ РФ), которое состоялось 28 числа позапрошлого месяца. Вероятность выросла на фоне проинфляционных рисков на внутреннем рынке России.