Apple и Samsung испытывают сложности с производством во Вьетнаме

Компании Apple и Samsung столкнулись со сложностями производства во Вьетнаме из-за перебоев с электроснабжением. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, с производственными сложностями на фоне нехватки электроэнергии столкнулись поставщики компаний.

«Производственные площадки поставщиков Apple, таких как Foxconn и Luxshare Precision Industry, а также Samsung Electronics на севере Вьетнама получили запросы от местных электроэнергетических компаний рассмотреть возможность веерных отключений электроэнергии или, по крайней мере, сократить ее использование в часы пик», — говорится в публикации.

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