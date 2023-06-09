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Apple и Samsung испытывают сложности с производством во Вьетнаме

Из-за нехватки энергии во Вьетнаме Apple и Samsung столкнулись со сложностям производства

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Global Look Press

Компании Apple и Samsung столкнулись со сложностями производства во Вьетнаме из-за перебоев с электроснабжением. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации издания, с производственными сложностями на фоне нехватки электроэнергии столкнулись поставщики компаний.

«Производственные площадки поставщиков Apple, таких как Foxconn и Luxshare Precision Industry, а также Samsung Electronics на севере Вьетнама получили запросы от местных электроэнергетических компаний рассмотреть возможность веерных отключений электроэнергии или, по крайней мере, сократить ее использование в часы пик», — говорится в публикации.

Ранее вице-президент Apple Крейг Федериги устроил выступление с гитарой для посетителей WWDC23. О том, что Крейг Федериги неравнодушен к гитарам, миллионам поклонникам Apple стало известно во время презентации WWDC23.

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