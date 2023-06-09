В Подмосковье расширят импортозамещение заменителей грудного молока

В России на данный момент рынок заменителей грудного молока пополняется в основном за счет импорта, на долю российских продуктов приходится только 6%. Компания «Инфаприм» из Подмосковья планирует обеспечить страну данной продукцией на 50%. Губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор АСИ Светлана Чупшева встретились с предпринимателями на производстве смесей для детского питания Nutrilak от данной компании в Истре, передает телеканал «360».

«Инфаприм» владеет 12 патентами на продукты, а также ведет сотрудничество с ведущими специалистами в области педиатрии и нутрициологии. Компания специализируется на изготовлении детских смесей, питания для беременных и кормящих и не только.

«Наша задача — сделать все, чтобы малые и средние проекты импортозамещения реализовывались. Для нас это критически важно», — отметил Воробьев.

При этом губернатор подчеркнул, что компания может рассчитывать на областной правительство как на своего партнера. По словам Чупшевой, Московская область входит в тройку лучших регионов по комфорту для инвесторов.

Член Комитета Совета Федерации по социальной политике Юлия Лазуткина до этого отмечала, что в России нужно запустить производство безлактозного питания для новорожденных, которое зависит от импорта.