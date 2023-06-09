Bloomberg узнал, сколько пять российских миллиардеров получили от своих активов в России

Пять миллиардеров стали крупнейшими получателями дивидендов (прибыль, которая выплачивается акционерам) в России с начала 2022 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные собственного индекса Billionaires Index.

Речь идет об основном акционере «Норильского никеля» Владимире Потанине, основателе «ФосАгро» Андрее Гурьеве, главе и акционере «Новатэка» Леониде Михельсоне и Геннадии Тимченко (также является акционером «Сибура») и владельце «Лукойла» Вагите Алекперове. С начала 2022 года они заработали на акциях принадлежащих им компаний $6,2 млрд, а с начала 2023 года — еще $4,1 млрд.

Потанин за прошлый год получил $2,2 млрд (статистики за этот год у агентства нет), Гурьев — $1,1 млрд за 2022 год и $685,7 млн за этот год. Доход Михельсона составил $1 млрд и $566,1 млн соответственно, Тимченко — $981,9 млн и $540,5 млн. Акции принесли Алеккперову $901 млн за 2022 год и $4,1 млрд за этот.

«Для «энергетических миллиардеров», таких как Алекперов, Михельсон и Тимченко, крупные дивиденды объясняются резким ростом цен на энергоносители на фоне проведения спецоперации. «Новатэк», крупнейший в стране производитель сжиженного природного газа, выплатил акционерам самые высокие дивиденды за всю свою историю, в то время как «Лукойл» рекомендовал произвести вторую по величине выплату», — говорится в статье.

«Фосагро», производитель удобрений Гурьева, также получило большую прибыль в 2022 году на фоне дефицита удобрений на мировом рынке и-за проблем с логистикой.

Потанин и Гурьев находятся под санкциями Великобритании и США, Тимченко — ЕС, США и Великобритании. Алекперов и Михельсон попали под ограничения Великобритании.