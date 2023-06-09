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В Беларуси уравняют условия продажи импортных и местных товаров

В Беларуси вновь изменили регулирование цен для продвижения местных товаров

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Белорусское правительство вновь изменило подходы к регулированию цен, ключевое изменение — создание равных условий для продажи импортных и местных товаров в рознице. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

«Ключевая задача изменений – создание условий для продвижения на внутреннем рынке товаров отечественного производства», — говорится в публикации.

Таким образом белорусское правительство хочет заинтересовать торговые сети продавать именно белорусские товары. Также для производителей упростят согласование отпускных цен на новые потребительские товары. Норма рентабельности, при которой не потребуется согласование установления цен на новые товары, будет увеличена до 20%.

В октябре 2022 года в Беларуси начал действовать мораторий на повышение цен, а в дальнейшем появилось новое регулирование. Оно было зафиксировано в соответствующем постановлении Совмина. Регулирование в том числе предусматривает порядок согласования повышения отпускных цен при продаже как импортных, так и белорусских товаров, стимулирующих выплат предприятиям розничной торговли.

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