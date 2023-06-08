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Евро превысил 89 рублей впервые с апреля

Курс евро на Московской бирже превысил 89 рублей впервые с 28 апреля

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Курс евро на Московской бирже превысил 89 рублей — впервые 28 апреля. Об этом сообщает РИА Новости.

Курс евро расчетами «завтра» на 17:19 по московскому времени рос на 1,39 рубля, до 89,04 рубля, доллара — на 72 копейки, до 82,7 рубля, юаня — на 13 копеек, до 11,61 рубля.

8 июня стало известно, что курс американского доллара на открытии торгов на Мосбирже преодолел отметку 82 рублей впервые с 17 апреля.

По прогнозам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, на этой неделе доллар будет торговаться на уровне 81-82 руб., на курсовые колебания будет влиять торговый баланс.

Финансовые эксперты также не исключили, что доллар в июне может достичь отметки 83 руб. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов называет диапазон в 83-85 руб.,ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова– 79-83 руб. за доллар.

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