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Появились желающие приобрести магазины Adidas в России

Турецкая и ближневосточная компании претендуют на покупку магазинов Adidas в России

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Adidas

Турецкая сеть Flo Retailing и ближневосточная группа Daher являются претендентами на покупку магазинов бренда Adidas в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на консультантов рынка коммерческой недвижимости.

По словам главы ретейл-департамента консалтинговой компании Core.XP Марины Малахатько, обе компании — «претенденты на покупку».

Как отметила партнер и руководитель департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Ольга Антонова, у Daher Group и у Flo Retailing «есть интерес к развитию, диверсификации портфеля».

20 мая РИА Новости сообщили, что Adidas должен был начать распродажу линейки спортивной обуви и одежды Yeezy, разработанной совместно с рэпером Канье Уэстом, в конце месяца.

До этого газета «Известия» со ссылкой на экспертов компании CORE.XP писала, что магазины с одеждой и обувью фирмы Adidas, возможно, откроются в России до конца 2023 года. При этом вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин назвал в качестве сроков открытия магазинов конец лета и начало осени.

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