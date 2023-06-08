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Еврозона вошла в рецессию в первом квартале 2023 года

Евростат: зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%

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Shutterstock

Зона евро вошла в рецессию в первом квартале 2023 года, ВВП упал на 0,1%, сообщается в докладе Евростата.

По данным ведомства, с первого квартала зона евро «пребывает в состоянии технической рецессии».

Ранее сообщалось, что ЕС сумел избежать рецессии, в том числе за счет сдерживания негативного влияния украинского кризиса на экономику и резкого снижения потребления газа.

При этом, по словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС намерен продолжать экономическое сдерживание России, в том числе за счет введения запрета на транзит через Российскую Федерацию в третьи страны товаров из Европы.

Подчеркивается, что в ЕС пока не приняли решение о введении ограничений в отношении компаний КНР, которые подозревают в обходе санкций против России, однако в июне ЕК представит стратегию экономической безопасности Евросоюза, которая будет направлена на ограничение экономического влияния Китая на страны сообщества.

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