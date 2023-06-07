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В России заморозили активы Euroclear и Clearstream на 229 млрд рублей

РФ в качестве зеркальной меры заблокировала активы депозитариев Euroclear и Clearstream

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Shutterstock

Россия в качестве зеркальной меры заморозила активы международных депозитариев Euroclear и Clearstream на общую сумму порядка 229,1 млрд рублей (€2,6 млрд). Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчеты компаний за прошлый год.

В отчете бельгийской компании Euroclear отмечается, что на конец 2022 года на счетах типа «С» и «И» было заблокировано 188,5 млрд рублей и 28,9 млрд рублей соответственно. В сводке люксембургской Clearstream приводится общая стоимость замороженных в РФ средств в размере €134,1 млн (примерно 11,7 млрд рублей).

По информации издания, заблокированные из-за рестрикций активы российских компаний и граждан национальный расчетный депозитарий (НРД) оценивал в январе текущего года примерно в 5,7 трлн рублей, что в 25 раз превышает замороженные сейчас активы Euroclear и Clearstream.

Ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что НРД и отечественные брокерские компании работают над разблокировкой активов РФ.

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