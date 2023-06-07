Альфа-Банк открыл набор на оплачиваемые стажировки

Альфа-Банк открыл набор студентов, магистрантов и выпускников вузов оплачиваемую стажировку «I Choose Alfa», сообщает пресс-служба банка. Отмечается, что эта стажировка станет уже 10-й, которую проводит Альфа-Банк.

«В этом году Альфа-Банк отмечает юбилей программы «I Choose Alfa». Гордимся, что уже 10 лет устраиваем самых талантливых студентов на стажировку. Сотни стажеров ежегодно остаются в нашей команде и продолжают строить будущее финансовой индустрии вместе с нами», — отметил HR-директор Альфа-Банка Марат Исмагулов.

Как уточнили в банке, в этом году в банке открыты 10 направлений стажировок. Среди них — Data Science, IT, кибербезопасность, управление проектами, маркетинг, комплаенс и HR.

Также отмечается, что в зависимости от программы стажировки будут проходить офлайн и онлайн в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, а также в других городах России.

«Чтобы стать стажером в Альфе, нужно подать заявку до 1 июля и решить тестовый кейс. Дата собеседования подбирается индивидуально под кандидата, в соответствии с прохождением этапов отбора», — говорится в сообщении.

В Альфа-Банке рассказали, что стажировка проходит от 3 до 6 месяцев. При этом лучшие кандидаты будут приняты в банк на постоянную работу.

Напомним, программа «I Choose Alfa» существует с 2013. В 2022 году более 80% стажеров остались в команде Альфа-Банка.