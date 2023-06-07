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Стало известно, как отреагировал валютный рынок Турции на переизбрание Эрдогана

Курс турецкой валюты упал до нового исторического минимума — более 23 лир за доллар

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Lefteris Pitarakis/AP

Курс турецкой валюты продолжает падать к американской, в ходе утренних торгов лира торговалась выше отметки 23 единиц за доллар. Местная валюта дешевеет на фоне победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах, прошедших в прошлом месяце, сообщает интернет-издание РБК-Инвестиции со ссылкой на данные международного рынка Форекс.

Курс турецкой валюты снижается к доллару на протяжении 12 дней подряд. При этом за последний год лира ослабла к мировой резервной валюте более чем на 30%. Остановить падение не помогли даже приостановка государственными кредиторами продажи долларов на местном валютном рынке, уточняется в статье.

«Курс турецкой лиры упал до нового минимума к доллару. На международном рынке Форекс курс доллара вырос на 8%, до 23,2743 лиры за доллар США <....> Выше отметки в 23 лиры курс доллара поднялся впервые», — говорится в материале.

5 июня газета Dunya сообщила, что первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека оказали положительное влияние на участников финансового рынка. В то же время новая экономическая политика, нацеленная на прозрачность и соответствие международным нормам, может укрепить курс национальной валюты к доллару.

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