Во Всемирном банке раскрыли, что будет ждать мировую экономику к концу года

По итогам текущего года темпы роста мировой экономики замедлятся на 1% по сравнению с показателями 2022-го и составят 2,1%. На динамику повлияют несколько ключевых факторов, включая повышение процентных ставок со стороны ведущих глобальных регуляторов и усиление финансовых рисков, сообщается в прогнозе аналитиков Всемирного банка (ВБ).

Во Всемирном банке пересмотрели показатели экономического роста по 70% стран с формирующимся рынком и развивающихся экономик и почти по всем государствам с развитой экономикой. При этом изменение оценки в большинстве случаев произошло в сторону понижения.

«Прогнозируется, что глобальный рост замедлится с 3,1% в 2022 году до 2,1% в 2023 году. В других странах, кроме Китая, рост замедлится до 2,9% в этом году с 4,1% в прошлом году <....> Мировая экономика находится в шатком положении. За пределами Восточной и Южной Азии она далека от динамизма, необходимого для ликвидации бедности, противодействия изменению климата и пополнения человеческого капитала», — заключается в пресс-релизе организации.

6 июня аналитики Всемирного банка (ВБ) представили прогноз ценам на нефть в период на ближайшие несколько лет, включая вторую половину 2023-го. Согласно оценке ВБ, стоимость сырья окажется на уровне $80 за баррель к концу текущего года и поднимется до $82 в 2024-м.