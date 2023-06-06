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Минфин расширит план продаж нефтеюаней для финансирования дефицита бюджета

Банк России по указу Минфина продаст нефтеюаней на $918 млн из-за дефицита нефтегазовых доходов

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Владимир Баранов/РИА Новости

В июне продажи Минфином валюты для финансирования дефицита бюджета вырастут. Банк России по поручению ведомства в июне продаст нефтеюаней на $918 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Минфин в июне увеличит почти вдвое объем ежедневных продаж иностранной валюты из резервов — за месяц Банк России по поручению ведомства должен продать иностранной валюты на 74,6 млрд рублей ($918 млн), дневные объемы продаж в рублевом эквиваленте с 7 июня по 6 июля вырастут почти вдвое — до 3,6 млрд рублей.

В публикации указали, что исходя из данных Минфина, несмотря на снижение цен на топливо, реальные поступления в бюджет от продажи росли. Реальное снижение нефтегазовых доходов произошло из-за особенностей учета поступлений налога на дополнительный доход (НДД). Если в апреле объемы потеплений были на высоком уровне, то в мае они сократились на 180 млрд рублей.

По мнению авторов статьи, в совокупности из-за снижения цен на нефть и прочими «статистическими» потерями в мае как раз и создается необходимость конвертации в рубли резервов более чем на 74 млрд рублей.

5 июня из сообщения Минфина следовало, что в мае этого года поступления от нефтегазовой отрасли в бюджет снизились на 11,9% по сравнению с апрельскими показателями и составили 570,7 млрд рублей.

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