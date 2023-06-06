Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ТАСС: правительство не одобрило инициативу о запрете хранения более 1 млн рублей наличными

ТАСС: законопроект об ограничении хранения наличных средств не поддержали в правительстве

close
100%
Pixabay

Инициатива о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. не была поддержана российским правительством. Отрицательный проект отзыва на инициативу депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассермана, подготовленный комиссией правительства по законопроектной деятельности, поступил в распоряжение ТАСС.

Вассерман предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей о неправомерном обороте наличных средств, предусматривающей ответственность за хранение наличных денег в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 млн руб., без уведомления налоговых органов и указания происхождения средств.

По мнению комиссии, введение уголовной ответственности не отвечает требованиям к криминализации деяний, создает риски неблагоприятных последствий для законопослушных граждан, имеющих накопления и не пользующихся услугами банков. Кроме того, российское законодательство не имеет запрета на хранение наличных денежных средств и не предусматривает уведомления налоговых органов. В документе также отмечено, что расчеты, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что законопроект о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. еще не готов и сейчас идет «сбор мнений».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях