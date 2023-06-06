ТАСС: правительство не одобрило инициативу о запрете хранения более 1 млн рублей наличными

Инициатива о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. не была поддержана российским правительством. Отрицательный проект отзыва на инициативу депутата Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анатолий Вассермана, подготовленный комиссией правительства по законопроектной деятельности, поступил в распоряжение ТАСС.

Вассерман предложил дополнить Уголовный кодекс новой статьей о неправомерном обороте наличных средств, предусматривающей ответственность за хранение наличных денег в рублях или иностранной валюте в сумме, эквивалентной или превышающей 1 млн руб., без уведомления налоговых органов и указания происхождения средств.

По мнению комиссии, введение уголовной ответственности не отвечает требованиям к криминализации деяний, создает риски неблагоприятных последствий для законопослушных граждан, имеющих накопления и не пользующихся услугами банков. Кроме того, российское законодательство не имеет запрета на хранение наличных денежных средств и не предусматривает уведомления налоговых органов. В документе также отмечено, что расчеты, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

Ранее депутат Анатолий Вассерман заявил, что законопроект о запрете хранения незадекларированных наличных средств в размере более 1 млн руб. еще не готов и сейчас идет «сбор мнений».