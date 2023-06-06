Стало известно, насколько выросло число россиян с доходом выше среднего

Количество россиян, чей доход оказался выше среднего, выросло на 9,4 млн человек по итогам 2022 года. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование FinExpertiza.

Число россиян с доходом выше среднего увеличилось на 9,4 млн человек в 2022 году, до 53,1 млн. Доля населения с ежемесячными доходами от 45 тыс. рублей, то есть выше среднероссийского уровня, выросла до 36,2%. Причем больше всего жителей, которые получают доход выше среднего, проживают в Чукотском автономном округе (78,2% жителей региона, или 37,4 тыс. человек).

По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, в 2022 году произошла индексация социальных выплат, поэтому доходы определенной части населения росли быстрее, чем у граждан с высоким уровнем дохода.

Эксперты рынка посчитали, что доходы населения выросли в определенных отраслях и регионах, где есть дефицит хороших специалистов. В условиях, когда растет стоимость жизни и не хватает хороших специалистов, работодатели просто вынуждены поднимать уровень зарплаты.

2 июня зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, комментируя статистику Минфина о снижении поступлений налога на добавленную стоимость в бюджет, предположил, что люди скрывают свои доходы, «уходя в тень». Он добавил, что люди уходят в тень не от хорошей жизни. Основная проблема — это падение уровня жизни людей.