В РФ законодательно урегулируют посуточную аренду жилья

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало законопроект, закрепляющий в Жилищном кодексе России понятие «краткосрочный наем жилья». Соответствующий проект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, передать Минстрою полномочия по регулированию сферы краткосрочной аренды жилья предполагается с 1 марта 2025 года.

В документе говорится, что проект разграничивает понятия «гостиница» и «краткосрочный наем». Уточняется, что запрет платной краткосрочной аренды жилья в многоквартирном доме не рассматривается, в случае если при этом нет неудобств для других жильцов. При краткосрочной аренде также должны будут соблюдаться требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и законодательство РФ в иных областях.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в городах-миллионниках за год выросла на 25%, до 3,49 тыс. руб. за сутки.