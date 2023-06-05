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В РФ законодательно урегулируют посуточную аренду жилья

Минстрой разработал законопроект о регулировании посуточной аренды жилья в России

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Valera N. Trubin/Wikipedia

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ разработало законопроект, закрепляющий в Жилищном кодексе России понятие «краткосрочный наем жилья». Соответствующий проект размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.

Согласно пояснительной записке, передать Минстрою полномочия по регулированию сферы краткосрочной аренды жилья предполагается с 1 марта 2025 года.

В документе говорится, что проект разграничивает понятия «гостиница» и «краткосрочный наем». Уточняется, что запрет платной краткосрочной аренды жилья в многоквартирном доме не рассматривается, в случае если при этом нет неудобств для других жильцов. При краткосрочной аренде также должны будут соблюдаться требования пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности и законодательство РФ в иных областях.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что средняя стоимость краткосрочной аренды квартир в городах-миллионниках за год выросла на 25%, до 3,49 тыс. руб. за сутки.

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