Аэропорт Кемерова возобновил работу

Аэропорт Кемерова, который закрылся 4 июня по техническим причинам, возобновил работу. Об этом сообщается на сайте воздушной гавани.

В сообщении уточняется, что Международный аэропорт Кемерово им. А.А. Леонова вернулся в обычный режим 5:00 по местному времени 5 июня.

В пресс-службе аэропорта указали, что во время очередного осмотра на участке площадью 75 кв. м был обнаружен дефект бетонного слоя, который появился из-за износа покрытия.

«Для устранения выявленного дефекта аэропорт был закрыт. Службы аэропорта в короткие сроки выполнили значительный объем ремонтных работ, что позволило открыть воздушную гавань», — сказано в сообщении.

4 июня сообщалось, что из-за закрытия аэропорта Кемерова были отменены или задержаны рейсы из города в Сочи, Красноярск, Новосибирск и Казань, а также в Кемерово из Новосибирска и Красноярска.

До этого сообщалось, что в аэропорту Кемерова правоохранители задержали пассажира в состоянии алкогольного опьянения. В самолете, выполняющем рейс в Москву, он устроил дебош. Гражданин ближнего зарубежья скандалил из-за требований экипажа воздушного судна надеть защитную маску.