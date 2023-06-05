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Англичанам в рамках эксперимента решили платить £1600 в месяц просто так

«Ъ»: в Англии проведут эксперимент с выплатой безусловного базового дохода в размере £1600

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Global Look Press

В Англии проведут эксперимент по введению так называемого безусловного базового дохода (БДД). Те, кто примет участие в эксперименте, будут получать два года по £1600 в месяц без всяких условий, сообщает «Коммерсант».

Провести эксперимент предложил аналитический центр Autonomy. Он отберет 30 человек, которые живут в Джарроу на северо-востоке Англии и в округе Ист-Финчли на севере Лондона. Люди будут получать эту сумму просто так, никакие требования к ним предъявляться не будут. У них будет полное право не работать. Но даже в случае занятости, £1600 ежемесячно будет поступать на их банковский счет. За участниками эксперимента будут наблюдать эксперты Autonomy, чтобы оценить влияние ББД на их жизнь.

«ББД обычно покрывает базовые нужды людей …мы хотим посмотреть, какой эффект такая крупная сумма, выдаваемая без всяких условий, окажет на психическое и физическое здоровье людей, захотят ли они при этом работать, или нет», — сказал директор исследовательских программ в Autonomy Уилл Стронг.

Аналогичные программы ББД проводились в прошлые десятилетия в разных городах, регионах или странах мира, включая Россию, Индию, Германию, США, Кению, Канаду. Сейчас БДД действует в Уэльсе, там участники эксперимента также получают £1600 в месяц.

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