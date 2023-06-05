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Иностранцы должны согласовывать вылов определенных видов морепродуктов в России

Правительство обязало зарубежных инвесторов согласовывать вылов трески, скумбрии и креветок

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Сергей Красноухов/РИА «Новости»

Правительство России обязало зарубежных инвесторов согласовывать права на добычу 47 видов рыбы и морепродуктов с правкомиссией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В перечень включено 47 видов высоковостребованных биоресурсов в Северном, Западно-Сибирском и Дальневосточном рыбохозяйственных бассейнах. Это в том числе треска, скумбрия, пикша, тихоокеанская сельдь, палтусы, мойва, минтай и другие виды морепродуктов.

В публикации отметили, что решение будет распространяться на сделки, в рамках которых инвестор получит право на добычу более 35% от общего допустимого объема вышеуказанных биоресурсов.

В документе указали, что такая мера поможет увеличить контроль за иностранными вложениями в сфере рыболовства, которая является стратегически значимой отраслью экономики.

17 мая газета «Ведомости» со ссылкой на содержание письма Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) в Минсельхоз, Минэкономразвития, Минфин, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей, писала, что поправки в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут привести к повышению стоимости рыбы на территории России.

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