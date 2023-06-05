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Рынок положительно воспринял заявления нового главы Минфина Турции

Dünya: участники финрынка положительно восприняли заявления нового главы Минфина Турции Шимшека

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Depositphotos

Первые заявления нового министра финансов Турции Мехмета Шимшека оказали положительное влияние на участников финансового рынка, а новая экономическая политика может укрепить курс национальной валюты к доллару. Об этом пишет газета Dunya.

«Заявление Шимшека о том, что прозрачность, последовательность, предсказуемость и соответствие международным нормам будут основными принципами в достижении цели повышения социального благосостояния, было воспринято участниками рынка «положительно», — отметили в публикации.

По данным издания, изменения в экономике могут оказать положительное влияние на курс лиры по отношению к доллару в краткосрочной перспективе. Однако длительность позитивных изменений будет зависеть, насколько интенсивно будут предприниматься новые шаги.

По мнению авторов статьи, Шимшек является одним из самых сильных профессионалов в стране в области экономики.

21 мая газета Sozcu писала, что бюджет Турции на 2024 год могут рассчитать с дефицитом в $100 млрд. В публикации отметили, что законодатели будут обсуждать бюджет после выборов президента на протяжении всего лета. Перед ними стоит непростая задача — учесть как все предвыборные обещания действующих властей, часть которых начала реализовываться, так и новые расходы.

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