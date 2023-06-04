В США ожидают рецессию

Глава Bank of America Брайан Мойнихан заявил, что США столкнутся с умеренной рецессией в третьем и четвертом кварталах 2023 года и в первом квартале 2024 года, передает CBS.

«В конце прошлого года мы прогнозировали рецессию в нынешнем году. Сейчас мы перенесли (прогнозы. — «Газета.Ru») на более поздний срок. По сути, это умеренная рецессия в третьем квартале и четвертом квартале нынешнего года, а также в первом квартале (следующего года. — «Газета.Ru»)», — сказал он.

По словам Мойнихана, безработица в стране поднимется до 4%.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что ситуацию с госдолгом удалось урегулировать и тем самым избежать коллапса. Он отметил, что кризиса удалось избежать благодаря законопроекту о повышении потолка госдолга в стране, но «ставки были высоки как никогда». Президент добавил, что после принятия законопроекта о повышении потолка госдолга ни одна партия не получила того, что требовала, но народ Америки получил то, в чем нуждался.