Стало известно, какие ПИФы принесли инвесторам самый большой доход в мае

Самыми доходными в мае стали паевые инвестиционные фонды (ПИФы), которые ориентированы на вложения в ценные бумаги высокотехнологичных иностранных и российских компаний. Стоимость их паев выросла на 5-13% за этот месяц, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные InvestFunds.

По данным InvestFunds, только у 16 из 124 ПИФов в мае снизилась стоимость паев. В целом он оказался удачным для пайщиков: 24 фонда обеспечили доход выше 5%, а у двух лучших доход составил 12,6% и 13,2%. При этом месяцем ранее каждый второй фонд принес доход свыше 5%, а у 20 лучших стоимость пая выросла более чем на 10%.

«В лидерах роста оказались ценные бумаги иностранных эмитентов с основной деятельностью в России, таких как Yandex, TCS Holding, Ozon и др.»,— рассказал управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Громадин уточнил, что от таких ценных бумаг инвесторы активно избавлялись в прошлом году, а сейчас они растут «на ожиданиях нормализации — редомициляции (перенос или регистрация компании в другой юрисдикции. – «Газета.Ru»), реструктуризации активов, что ослабит риск для их держателей на Московской бирже».

Обогнали рынок в мае фонды с высокими долями акций «Роснефти» и ЛУКОЙЛа, они принесли доходность 14% и 19% соответственно. Остальные фонды принесли инвесторам доход до 5%.

Эксперты рынка в апреле допустили, что на фоне множества экономических сложностей дивидендная доходность многих российских компаний в 2023 году приблизится к двузначному показателю.