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США не имеют четких гарантий для экономики из-за роста потолка госдолга

Политолог Колташов: подписание закона о госдолге не гарантирует спасение экономики США

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Увеличение потолка госдолга в США не может гарантировать спасение экономики страны от разрушительных последствий. Об этом газете «Известия» заявил руководитель центра политэкономических исследований Василий Колташов.

«Несомненно, увеличение правительственного долга в Соединенных Штатах является единственным средством, которое может сейчас американская элита предложить хотя бы для сдерживания разрушительных процессов. И в некоторых сферах даже для улучшения ситуации», — отметил Колташов.

По его словам, что с очередным ростом потолка госдолга в США так и будет действовать принцип «наркотической зависимости», который уничтожает экономику Штатов. Например, на фоне банковского кризиса коммерческие вложения в недвижимость и так обвалились на 50% в 2023 году.

Он добавил, что сейчас продолжится снижение цен на недвижимость в стране, что уже является печальным признаком для американской экономики. Все это говорит о деградации и «глубокой болезни» экономических процессов.

3 июня президент США Джо Байден заявил, что ситуацию с госдолгом удалось урегулировать и тем самым избежать коллапса. Байден отметил, что кризиса удалось избежать благодаря законопроекту о повышении потолка госдолга в стране, но «ставки были высоки как никогда».

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