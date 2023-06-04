Саудовская Аравия попросила страны Африки сократить добычу нефти

Саудовская Аравия предприняла попытку договориться со странами Африки о том, чтобы они снизили квоты на добычу нефти. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Саудовская Аравия… потребовала от небольших африканских производителей сократить их квоты», — говорится в публикации.

Источники сказали газете, что министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман 3 июня в Вене пригласил для обсуждения данного вопроса нескольких делегатов стран Африки к себе в гостиницу. В статье говорится, что стороны не договорились о сделке по итогам проведенной встречи.

Reuters 3 июня со ссылкой на источники сообщил, что на встрече 4 июня ОПЕК+ может рассмотреть вопрос очередного сокращения объема добычи нефти. Снижение объема добычи может составить 1 млн баррелей в сутки, пишет агентство.

В рамках сделки страны ОПЕК+ снижают добычу нефти на 2 млн баррелей ежедневно до конца этого года. В апреле ряд стран-членов альянса, в том числе Саудовская Аравия, заявили о добровольном сокращении сверх квот с мая — еще на 1,16 млн баррелей в сутки. Россия с марта сокращает добычу нефти на 500 тыс. баррелей в сутки, которое Москва начала в марте.

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак 25 мая заявил, что страны ОПЕК+ на встрече 4 июня определят, что лучше для нефтяного рынка. Новак отметил, что основная задача встречи организации — совместное обсуждение состоянии нефтяного рынка, а также достижение дальнейшего консенсуса по будущим действиям, которые необходимо реализовать для достижения сбалансированности. Новак уточнил, что Россия примет активное участие в дискуссии.