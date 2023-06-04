Аналитик назвала причину рекорда ипотечных кредитов в мае

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что резкое снижение курса рубля сказалось на рекордных показателях выданных ипотечных кредитов в России в мае. Об этом сообщает URA.RU.

По ее словам, за пять месяцев 2023 года рубль обвалился на 25%, что и является основной причиной рекордных показателей выданных ипотечных кредитов. По его словам, подобные ситуации не про улучшение жилищных условий граждан, ведь делают это только те, у кого есть накопления.

«Если раньше граждане перекладывались в валюту или хранили в валюте, поэтому такие колебания их не особо волновали. Сейчас из-за того, что валютные депозиты практически запрещены. 5% банку платить за хранение в валюте мало кто хочет», — рассказала эксперт.

Ранее в пресс-службе Центрального банка России заявили, что в стране вдвое стал больше размер минимального первоначального взноса по ипотеке.

С 1 июня 2023 года минимальный взнос по ипотеке составляет не 10%, а 20%. Через шесть месяцев, с 1 января 2024 года, стартовый взнос поднимется до 30%.