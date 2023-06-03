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Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Белый дом сообщил, что Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга страны. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Как говорится в пресс-релизе, закон о финансовой ответственности от 2023 года, подписанный президентом, приостанавливает действие лимита госдолга до 1 января 2025 года и увеличивает лимит со 2 января 2025 года для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановки.

Кроме того, закон устанавливает новые дискреционные лимиты расходов, расширяет требования к работе по отдельным федеральным программам, изменяет процессы экологической экспертизы, отменяет приостановку выплат по федеральным студенческим кредитам и другие меры.

Ранее Байден сообщал, что кризиса в США удалось избежать благодаря законопроекту о повышении потолка госдолга в стране, но «ставки были высоки как никогда».

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