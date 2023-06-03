Венгрия не собирается отказываться от российского газа

Венгрия не намерена отказываться от российского газа. Об этом сообщил глава МИД Венгрии, передает «Рамблер» со ссылкой на ТАСС.

По словам министра, переход на сжиженный природный газ не компенсирует Евросоюзу сокращение импорта российского газа. По мнению Сийярто, энергетический кризис можно преодолеть только с помощью диверсификации поставок носителей и создания инфраструктуры для сжиженного газа.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 2 июня допустил, что победа Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах в Турции даст гарантии того, что российский газ по-прежнему будет бесперебойно поступать по трубопроводу «Турецкий поток» в Венгрию. По словам главы правительства Венгрии, сейчас страна получает российский газ только по южному маршруту через Анкару. Орбан уточнил, что если бы победу одержал «проамериканский лидер», то весьма сомнительно, что этот газ дошел бы до Венгрии и Сербии. Эрдоган стал президентом Турции до 2028 года.

Минэнерго Венгрии 6 мая заявило, что Россия надежно поставляет газ в страну по «Турецкому потоку». Объем, согласно контракту, соответствует примерно 12,3 млн кубометров газа в сутки. В Минэнерго отметили, что это происходит в условиях энергетического кризиса, вызванного в том числе ошибочными санкциями.