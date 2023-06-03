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В Казахстане заявили о готовности увеличить поставки нефти в Германию по «Дружбе»

Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил увеличить поставки нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом сообщает ТАСС.

«Казахстан начал осуществлять поставки нефти в Германию через трубопровод «Дружба». С начала текущего года уже реализованы поставки в объеме 90 тысяч тонн», — отметил Токаев на саммите Центральная Азия-Европейский союз.

Токаев уточнил, что у властей республики есть достаточный потенциал, чтобы довести объем поставок нефти до 1,2 млн тонн каждый год и увеличивать его в будущем.

Казахстан в первом квартале 2023 года увеличил поставки нефти в страны Евросоюза, сообщила 30 мая русская служба The Moscow Times со ссылкой на Reuters. Как говорилось в публикации, за январь-март поставки топлива в ЕС составили 71% от общего объема экспорта топлива Казахстана. В первом квартале 2022 года они были на уровне 65%. Топливо из Казахстана стало для нефтеперерабатывающих заводов в Европе одним из вариантов замещения сырья из России после эмбарго Евросоюза, введенного 5 декабря прошлого года.

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