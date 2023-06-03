В России назвали главный риск рекордно низкой безработицы для экономики

По итогам апреля текущего года уровень безработицы на российском внутреннем рынке составил всего 3,3%, что является рекордно низким показателем. Однако данный фактор может нести в себе негативные последствия для российской экономики, включая инфляционные риски, приводит слова директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова РБК.

За последнее время на российской рынке труда увеличилась конкуренция по зарплатным условиям. Данный фактор способствует увеличению уровня оплаты труда, но также может разогнать инфляцию, что в условиях структурной перестройки было бы нежелательно для российской экономики, пояснил он.

«Вероятно, не все компании имеют возможность выбирать сотрудника; более важной становится конкуренция по зарплате. Суммарно это двигает общий уровень зарплат вверх, что хорошо с точки зрения номинальных доходов населения, но может также поддерживать и инфляцию, поэтому эффект на реальные доходы неоднозначен», — заключил Куликов.

23 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к началу мая инфляция в России находилась на самом низком уровне среди всех европейских стран. Темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке РФ замедлились до 2,3% в годовом выражении.