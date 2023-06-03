Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России назвали главный риск рекордно низкой безработицы для экономики

АКРА: рекордно низкая безработица может разогнать темпы инфляции на российском рынке

close
100%
Depositphotos

По итогам апреля текущего года уровень безработицы на российском внутреннем рынке составил всего 3,3%, что является рекордно низким показателем. Однако данный фактор может нести в себе негативные последствия для российской экономики, включая инфляционные риски, приводит слова директора группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрия Куликова РБК.

За последнее время на российской рынке труда увеличилась конкуренция по зарплатным условиям. Данный фактор способствует увеличению уровня оплаты труда, но также может разогнать инфляцию, что в условиях структурной перестройки было бы нежелательно для российской экономики, пояснил он.

«Вероятно, не все компании имеют возможность выбирать сотрудника; более важной становится конкуренция по зарплате. Суммарно это двигает общий уровень зарплат вверх, что хорошо с точки зрения номинальных доходов населения, но может также поддерживать и инфляцию, поэтому эффект на реальные доходы неоднозначен», — заключил Куликов.

23 мая премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что к началу мая инфляция в России находилась на самом низком уровне среди всех европейских стран. Темпы роста потребительских цен на внутреннем рынке РФ замедлились до 2,3% в годовом выражении.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях