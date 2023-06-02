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В «Ренессанс Страховании» сообщили о прицельной хакерской атаке

В компании «Ренессанс Страхование» опровергли утечку большого объема данных клиентов

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Unsplash

Пресс-служба компании «Ренессанс Страхование» сообщила «Газете.Ru» о том, что организация в первый раз подверглась прицельной атаке компетентных хакеров.

«Сайт «Ренессанс страхование» подвергся хакерской атаке и попытке взлома одного из разделов сайта — сервиса еОСАГО. <..> Потенциально проблема могла затронуть не более 2% клиентской базы компании», — заявили в организации.

Отмечается, что компания впервые столкнулась с прицельной атакой квалифицированных хакеров.

«Мы уверены, что хакеры не получили доступ к паролям, платежным и паспортным данным клиентов компании», — подчеркнули в организации.

Там также отметили, что клиентам не нужно менять пароль доступа к личному кабинету, если он не был скомпрометирован.

2 июня Telegram-канал «Утечки информации» опубликовал сообщение о том, что у «Ренессанс Страхования» «утекли» 737,7 тыс. строк с данными клиентов, в том числе 633 тыс. уникальных адресов электронной почты, 315 тыс. телефонных номеров, а также хешированный пароль.

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