МТС вошел в тройку лучших экосистем России по итогам 2022 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование J'son & Partners Consulting.

В МТС отметили, что количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года достигло 13,9 млн, что на 26,7% выше, чем годом ранее.

По словам вице-президента по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольги Зиборовой, такой рост связан в том числе с ростом популярности нетелеком сервисов (KION, «Строки» и МТС Music).

Нарастить число пользователей в Premium удалось, в частности, благодаря выходу на рынок mobility (кикшеринг и каршеринг), уточнила Зиборова.

Она добавила, что в рамках стратегии открытой экосистемы МТС планирует во втором полугодии расширять подписку за счет новых продуктов и партнерств.

По данным мартовского опроса J'son & Partners Consulting, чаще всего подписчики экосистем пользуются музыкальными сервисами – 46,8%, онлайн-кинотеатрами - 46,3%, по 38% у категорий онлайн-покупки и кешбэк за пользование услугами.